De domeniul SF-ului! O britanica se casatoreste cu o...fantoma! Sexul este fantastic, declara femeia

In urma cu un an, o britanica sustinea la un post de televiziune britanic ca s-a culcat cu cel putin 20 de fantome, acum ne anunta ca are o relatie cu o noua stafie, ca s-a logodit cu ea si ca planuiesc chiar sa se si casatoreasca in curand. In decembrie anul trecut, britanica admitea ca isi inselase iubitul cu o fantoma, aventura pe care a repetat-o de atunci cu cel putin alte 20 de aparitii spectrale. Orasul fantoma inghitit de natura. Din 5000 de locuitori au mai ramas 35 - VIDEO Dar, in timpul unei calatorii pe care a facut-o n Australia, in luna februarie a acestui an, a intalnit fantoma vietii sale. «Nu mai avusesem o relatie cu o fantoma de ceva vreme si asta era ultimul lucr ...