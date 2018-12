Deși FCSB a invins, Gigi Becali sare la gatul lui Nicolae Dica: Ma tot gandesc de ce nu avem posesie... E o problema de antrenor

Gigi Becali a declarat, duminică seară, că este mulţumit de faptul că FCSB a avut ocazii şi atitudine la meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 2-1, dar problema echipei este că nu are posesie, ceea ce el consideră că este “o problemă de antrenor”. Becali îl apreciază în continuare pe Dennis Man pentru evoluţii şi a spus că a refuzat o ofertă de 13 milioane de euro pentru acest jucător.

“Mulţumit că am avut multe ocazii, atitudine am avut, singurul lucru care nu mi-a convenit, golul pe care l-am primit. Preferam la 2-0 să avem acea posesie, că nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Trebuia să avem posesie. Asta este pentru noi o problemă şi tot timpul mă gândesc, de ce nu avem posesie, de ce nu pasăm. Asta e o problemă a noastră, e o problemă de antrenor. Eu nu impun nimic, nicio schimbare. Eu mă bucur totuşi că Man e un jucător cel mai vandabil la ora actuală. Coman cu poarta goală a ratat. Aici e vorba de concentrare. Dacă eşti concentrat nu ratezi. Dacă eşti indolent…”, a spus Becali la Digi Sport.

El a precizat că acum îi place arbitrul Ovidiu Haţegan, pe care în trecut l-a criticat. “Eu vreau să-l felicit pe Haţegan. E foarte ferm. Bravo lui. Aşa trebuie să fie un arbitru mare. Îmi place, nu te joci cu el”.

Gigi Becali a menţionat că Florinel Coman va creşte, dar “la ora asta nu prea mai are loc". “Am refuzat 13 milioane pentru Man. Nu spun echipa. A spus: Nu mai negociaţi? Am zis: Nu, sub 30 de milioane nu vreau să-l vând. Atunci să mai vedem. Dar dacă ne calificăm, iar dacă am puterea să renunţ, să nu mă îndoaie banii, Man este un jucător pe care o să iau mult mai mult. El creşte. Pentru Bizonul nu am avut nicio ofertă în ultima perioadă. Despre Coman şi Tănase au fost discuţii dacă îi vând şi am zis că da. Dar nu s-au avansat sumele. A fost o echipă bună, dar numai impresarul a zis”, a adăugat Becali.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I.

Au marcat Dennis Man ’41 şi Florin Tănase ’53 (penalti) pentru FCSB şi Carlos Fortes ’63 pentru oaspeţi.