DE INTERES GENERAL PENTRU IESENI: Afla totul despre FACTURI si despre FURNIZORII DE UTILITATI din Iasi. Presedintele Grupului Asociatiilor de Proprietari, ing. Dumitru Bucur explica la BZI LIVE de ce platim atat de mult pentru incalzire

Miercuri, 28 martie, de la ora 13:00, invitatul Roxanei Caraiman in studioul BZI LIVE este presedintele Grupului Asociatiilor de Proprietari si Locatari din Iasi. Ing. Dumitru Bucur va explica in detaliu tot ce tine facturile la utilitati. Acesta va explica de ce platim facturi atat de mari la Veolia Energie Iasi, cum sunt umflate facturile la gaz si electricitate de E.ON sau cum evitam sa fim umflati pe listele de intretinere afisate de asociatiile de propreitari, dar si cum putem trage la raspundere administratorii de asociatii. Specialist in sistemele de termoficare de inalta eficienta, presedintele Grupului Asociatiilor de Proprietari si Locatari din Iasi va explica in detaliu si modul cum sunt administrati iesenii de ...