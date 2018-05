De interes maxim pentru ieseni. Tot ce trebuie sa stim despre meseria de jandarm. Col. Mircea Tulica, seful IJJ Iasi, a explicat la BZI LIVE totul despre incadrarea in sistem - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O noua editie de succes in studioul BZI LIVE • Col.dr. Mircea Tulica, seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi, a detaliat in direct tot ceea ce inseamna una din cele mai vechi meserii din tara, cum pot iesenii sa se incadreze in sistem si nu numai • Intreaga emisiune poate fi urmarita accesand acest link Ce inseamna legea si ordinea si cum pot iesenii sa se incadreze in acest sistem de stat, au fost principale subiecte dezbatute astazi, 9 mai 2018, intr-o editie extrem de interactiva a BZI LIVE. In studioul BZI LIVE a fost prezent col.dr. Mircea Tulica, inspectorul- sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Iasi. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman a atins o serie de aspecte ce tin de activitatea ...