De interes public! Iata cum puteti cumpara bilete de calatorie cu telefonul mobil - VIDEO

Compania de Transport Public (CTP) Iasi prezinta, in imagini, pas cu pas, modul in care poti achizitiona titluri de calatorie pentru zona 1 (2 lei, valabil 120 de minute), doua zone (3,5 lei, valabil 120 de minute) ori liber pentru o zi (10 lei), prin intermediul 24pay. Inainte de a folosi aplicatia pentru a-ti procura bilet direct in mijloacele de transport in comun, trebuie sa te asiguri ca acumulatorul telefonului tau este incarcat, dispozitivul are conexiune la internet si aplicatia este instalata pe acesta. In plus, este necesara inrolarea cardului bancar in program. Nu mai ai grija tonetelor si a automatelor de bilete! Deschide aplicatia, urca in autobuz ori tramvai, autentifica-te cu parola sau amprenta digitala, scaneaza ...