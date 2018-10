De la 1 noiembrie tarifele la taxi se schimba! Cat vor plati romanii

Taxi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Varianta actualizata a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere le permite companiilor de taxi din Bucuresti si din tara sa isi ajusteze tarifele. „Fiecare isi poate creste tariful sau il poate mentine in functie de costurile pe care le are, in functie de preturile carburantului sau de costurile cu flota. Este decizia fiecarei companii in parte. Nu exista o crestere unitara la un anumit tarif, ci de la caz la caz. Este ceva normal daca ne gandim ca tariful s-a mentinut timp de 7 ani la 1,39 lei/km, apoi timp de aproape doi ani a stat majorat la 1,69 lei/km. Daca ne uitam in tara vedem in Cluj sau Constanta tarife si de 2,4 lei/km”, spune Vasile Stefanescu, pres ...