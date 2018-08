De la Adrian Nastase la Tudorel Toader: ce ne scapa din vedere, cat ei cauta solutii sa scape de justitie

Un metrou s-a avariat pe drum, calatorii au fost debarcati, seara abia incepuse. Un ministru al Sanatatii ridica uman din umeri, la intrebarea cati pacienti au nevoie urgenta de trasplant in Romania. Cel al Educatie scrie la Mica publicitate, fara a nimeri acordul, in cautare de scriitori de manuale. In fata unei institutii a Primariei Generale, zeci de sacose stateau aliniate, gata sa se urasca pentru un loc in autobuzele spre Grecia.