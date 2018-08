De la ce a pornit incendiul de la Siraj. Explicatii oficiale

Incendiu Siraj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incendiul care a izbucnit ieri la Complexul Comercial Siraj a fost cauzat de un scurtcircuit la un cablu electric, fiind vorba cel mai probabil de un prelungitor peste care s-au asezat obiecte grele si care s-a fisurat ulterior. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, pagubele materiale au constat in produse alimentare si nealimentare care au ars, degradarea instalatiei electrice, a unui tavan din rigips si a unui perete. Nu au existat victime. Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE! Incendiu de proportii la Siraj! Pompierii intervin in forta "In data de 6 august 2018 2018, in jurul orei 17.15, pompierii Detasamentului 2 din cadrul ISU Iasi au intervenit in mun ...