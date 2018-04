De la Legiunea Straina, la expeditia din Himalaya: La Campionatul European, Bogdan Ofiteru va alerga 24 de ore, incercand sa doboare recordul mondial

Te macină întâi psihic şi apoi fizic

„Plângeam de durere şi alergam“

A doua tentativă de doborâre a recordului

„Oriunde în lume trebuie să se ştie că România există!“

Paşte pe stadionul „Farul“ şi baie în mare

Celebru pentru participările sale la întreceri care sfidează limitele rezistenţei corpului uman, atletul constănţeanşi-a mai fixat un obiectiv îndrăzneţ, de data aceasta la Campionatul European de 24 de ore alergare.Întrecerea se va desfăşura în România, la Timişoara, pe 26 şi 27 mai a.c., iar concurenţii vor alerga timp de 24 de ore neîntrerupt, pe teren plat, încercând să parcurgă o distanţă cât mai mare. Lotul României este alcătuit la masculin din şase persoane, una dintre acestea fiind Bogdan (31 de ani), care a obţinut calificarea pentru întrecerea continentală în Franţa, la concursul de 24 de ore de la Saint Fons, pe care l-a câştigat.Participant la istovitoare ultramaratoane montane, dar şi membru (alături de alţi doi constănţeni, Mihai Nenciu şi Nicu Rotaru), anul trecut, al unei expediţii în Munţii Himalaya, Bogdan Ofiţeru a dat curs unei noi provocări: cursele de 24 de ore de alergare pe teren plat. Pentru a se califica la Campionatul European, tânărul trebuie să îndeplinească un barem de 175 de kilometri parcurşi într-o întrecere de o zi. Deşi nu avea experienţă într-un asemenea concurs (la al cărui start se alinia pentru prima dată), Bogdan nu numai că a îndeplinit baremul (realizând la Saint Fons 192,833 kilometri), dar a şi câştigat cursa.Nu i-a fost însă deloc uşor, ba chiar a trecut prin mari chinuri şi numai proverbiala sa ambiţie l-a făcut să treacă şi de data aceasta peste o mare încercare sportivă. „A fost prima mea experienţă de acest gen. Am mai alergat în curse de durată, dar montane, nu pe suprafaţă plată. Nu e ca pe stadion, cu turnante dulci, ci ai întoarceri. În Franţa, am avut 14 întoarceri pe tur. Cursa te macină prima dată din punct de vedere psihic şi apoi fizic, pentru că te învârţi până nu mai poţi, îi ajungi pe cei rămaşi în urmă, pe care trebuie să îi ocoleşti. E cam dificil. Oboseala vine după 16 - 18 ore, când începe să se simtă rău de tot“, arată Bogdan Ofiţeru, care, în 2017, a realizat un timp foarte bun, 27 de ore, 45 de minute şi 19 secunde (care se apreciază că nu va fi doborât prea curând de un constănţean), la solicitantul ultramaraton montan „100 miles of Istria“, desfăşurat în Croaţia.Competitorii au avut de parcurs atunci (într-o alergare continuă, pe un traseu dificil), 173 de kilometri, cu o diferenţă de nivel de peste 7.200 de metri! Constănţenii Bogdan Ofiţeru şi Mihai Nenciu au alergat foarte bine, încadrându-se fără probleme în termenul-limită de 48 de ore.Cursa de la Saint Fons a lăsat „urme“, iar la o săptămână distanţă de la ea, Bogdan încă se resimte din punct de vedere fizic. „Din cauza întoarcerilor, am făcut bătături. De asemenea, am pierdut şase unghii şi aştept să mai sară patru - cinci! După 20 de ore de alergare, am oprit pentru prima pansare la picioare. Am continuat imediat, pentru că trebuia să-mi menţin poziţia de lider. Deşi mai aveam câteva ore bune din cursă, am vrut să continui alergarea desculţ. Medicii m-au încălţat însă aproape forţat. Acum le mulţumesc şi în somn. Dacă mai alergam trei ore desculţ, nici în trei luni nu îmi mai reveneam. Oricum, plângeam de durere şi alergam. Acum râd de acele momente, dar în cursă suferinţa e maximă. Sunt la o săptămână după concurs şi încă nu pot călca foarte bine. Încă mai am răni la picioare“, povesteşte Bogdan, care în urmă cu şase ani, a fost în Legiunea Străină, trecând prin durul regim de pregătire al celebrei unităţi de elită a armatei franceze, însă, din pricina unor probleme medicale, nu a apucat să meargă pe regiment, fiind nevoit să se întoarcă acasă.La Saint Fons, Bogdan Ofiţeru a urmărit să realizeze baremul de calificare la Campionatul European, dar a încercat şi să doboare recordul mondial, care e de 303 kilometri şi 600 de metri. „În Franţa, obiectivul meu era de 304 km şi mi-l menţin şi la Timişoara. Adică să bat recordul mondial. Am luat cursa pe cont propriu din plecare, am fost lider cap - coadă, însă nu am reuşit să dobor recordul. A fost şi prima experienţă, au fost şi foarte multe întoarceri, plus că am avut şi o oprire la medic să mă panseze, pierzând vreo 20 de minute. Însă am văzut cum stă treaba, iar la Timişoara intru din nou în cursă cu gândul de a-mi îndeplini acest obiectiv. Dacă reuşesc record mondial, vin şi celelalte, record naţional, campion european şi mai departe. Aceasta e ţinta. Dacă, la Saint Fons, am parcurs aproape 200 de kilometri, sper ca acum să depăşesc măcar 250 şi să-mi fac nebunia. 250 de kilometri aş putea face foarte uşor, dar nu ştiu cum e traseul şi ce se va întâmpla la Timişoara. Am înţeles că e un traseu într-un parc. Mai mulţi colegi mi-au spus că nu se gândesc la o tentativă de doborâre a recordului, că ar fi imposibil. Eu însă voi încerca. Pentru recordul mondial, ar trebui o medie de 4 minute şi jumătate pe fiecare kilometru, un ritm destul de susţinut. Eu voi încerca şi vedem ce va ieşi“, a punctat Bogdan Ofiţeru.„Încă un atlet ambiţios a îndeplinit baremul pentru Campionatul European de 24 ore alergare de la Timişoara! Felicitări!“, este apreciată realizarea din Franţa a lui Bogdan, pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism. „Oriunde în lume trebuie să se ştie că România există!“, a însoţit Bogdan, pe Facebook, o fotografie a sa din Franţa trecând linia de sosire. „Urăm mult succes lotului! Suntem siguri că vor oferi 100% pentru România!“, sunt încrezători cei de la FRA.În ciuda durerilor cu care a rămas după cursa din Franţa, Bogdan a continuat pregătirea zilnică la Constanţa şi s-a antrenat chiar şi în prima zi de Paşte, când i-a avut colegi de alergare pe stadionul „Farul“, peşi pe. Cei trei s-au pregătit, dar au şi respectat tradiţia de la această mare sărbătoare creştină, într-un decor fotbalistic, pe verdele gazonului. Paşte sportiv!„Activitatea sportivă nu e influenţată de nimic, de niciun eveniment cotidian. Vine concursul şi nu te întreabă dacă ai dormit şi ce ai mâncat… Te penalizează instantaneu“, a spus Bogdan Ofiţeru, care, ca în fiecare an, a făcut baie în mare şi de Paşte. „În comparaţie cu temperatura din ianuarie a apei mării (atunci, în primele şapte zile ale anului, am făcut patru băi), acum apa nu a fost foarte rece, dar destul de agitată. În plus, erau curenţi puternici şi alandala, fără o noimă. Nu am putut înota“, a arătat Bogdan, care, în perioada următoare, are în program şi participarea la semimaratonul de la Bucureşti, după care, la două săptămâni, va alerga la Campionatul European.

Bogdan Ofiţeru şi Mihai Nenciu, aventuri în munţii Croaţiei Doi temerari din Constanţa îşi forţează limitele la „100 miles of Istria“ (galerie foto)