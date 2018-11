De la Sulina la Istanbul: A inotat 60 de zile in Marea Neagra. Premiera mondiala realizata de Avram Iancu. Zile de infern (galerie foto)

Potrivit paginii sale de Facebook Avram Iancu a ajuns la Istanbul miercuri dupa amiază.Au trecut fix 60 de zile de când a plecat înot de la Sulina.În ultima zi a mai avut de înotat şapte kilometri în strâmtoarea Bosfor.”Fabulos sentimentul”, a spus înotătorul român.Ultimele zile au fost infernale pentru înotătorul român. A înotat timp de 3 zile în strâmtoarea Bosfor.Acesta a înotat fără costum de neopren și fără labe de înot.„Am ajuns la destinaţia finală! Au fost 60 de zile! Au fost parcurşi 680 de kilometri, mai mult decât estimarea iniţială. La capătul cursei am înotat şi Strâmtoarea Bosfor, în întregime. A fost o cursă cu multe dificultăţi, pe toate planurile. Dacă ar fi să le înşir n-aş mai termina. Dar, oricât de multe ar fi fost, acestea pălesc în comparaţie cu sacrificiul lui Brâncoveanu şi al fiilor săi. În acest an unic în care sărbătorim împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor, acesta a fost felul meu de a sărbătorii Centenarul. Totodată am dorit să transmit faptul că în lume există valori care transcend chiar şi moartea. Iar România are valori! Pentru că fiinţa ei este milenară! Mulţumesc lui Dumnezeu care a înzestrat poporul român cu un ADN puternic. Trăiască România!”În 2016 a înotat Canalul Mânecii, dintre Anglia și Franța. În 2017 a parcurs înot Dunărea, de la izvoare, până la vărsare în Marea cea mare.