De luni incep recrutarile in armata, iar salariul e pe masura! Uite ce trebuie sa faci ca sa intri in armata

Armata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Apararii Nationale incepe procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari. De luni, cei care doresc sa incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari se pot inscrie in aceasta prima etapa a procesului de recrutare.Procedurile de recrutare se desfasoara in baza Legii nr . 270/ 2015 si consta in urmatoarele: „Pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie, candidatii se vor prezenta la sediul centrului militar judetean sau de sector pe a carui raza de responsabilitate isi au domiciliul pentru a completa o cerere, avand asupra lor urmatoarele documente: actul de identitate, in original si in copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni in ...