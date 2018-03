De maxima importanta pentru romanii din strainatate! Ce se intampla daca trimiti 1.000 de euro in tara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toti romanii care trimit, in tara, sume de 1000 de euro sau peste 1000 de euro, trebuie sa stie asta. Statul roman vrea sa aiba informatii referitoare la fiecare tranzactie de acest fel. Potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), orice banca sau serviciu de transfer de bani are obligatia sa transmita in maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro. Astfel, daca proiectul va fi votat, bancile si furnizorii de servicii precum Posta Romana, Western Union sau Money Gram vor avea obligatia sa raporteze la Oficiu datele despre orice tranzactie care depaseste echivalentul in lei a 1.000 de euro. Potrivit realitatea ...