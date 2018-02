De necrezut! La Iasi se pariaza pe TERENURI, mai ceva ca in cazinourile din Las Vegas! Un investitor strain a aruncat cu teancuri de bani!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Terenurile din judet au atras tot mai multi investitori straini • Acestia sunt dispusi sa plateasca sume uriase pentru un singur hectar de teren agricol • Majoritatea investitorilor aleg comunele mai apropiate de municipiu In ultimii ani, tot mai multi ieseni au vandut terenuri agricole la preturi deloc de neglijat. Daca in anii trecuti, un hectar se vindea cu 2.000 de euro cel mult, acum, acesta se vinde de 4 ori mai mult. Specialistii in agricultura sustin ca, daca subventiile vor creste, exista o tendinta crescatoare si in privinta pretului la hectar, ajungand chiar si la 10.000 de euro in urmatorii ani. In Iasi, cea mai mare suprafata de teren agricol s-a vandut la Movileni, unde un investitor neamt a pla ...