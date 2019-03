De necrezut! Numele unui roman scris pe arma atacatorului 

atac terorist in noua zeelanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacatorul din Noua Zeelanda a scris numele unui roman pe unul dintre incarcatoarele pustii de asalt pe care a folosit-o in atacurile de la moschei. Alaturi de alte figuri istorice si extremisti anti-musulmani, a fost scris numele domnitorului Serban Cantacuzino, cel care, desi vasal al Imperiului Otoman, conspira pentru a-i alunga pe acestia din Europa. Atac armat in Noua Zeelanda! Sunt zeci de morti! Unul dintre teroristi a transmis LIVE atacul - VIDEO Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 20 au fost grav ranite in atacuri care au avut loc vineri asupra a doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda, a anuntat premierul Jacinda Ardern intr-o conferinta, potr ...