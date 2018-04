De necrezut! Un roman era sa distruga vestitul Giulgiu din Torino

Giulgiul din Torino google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incident la Catedrala din Torino (Duomo din Torino) care a creat multa panica printre turistii si credinciosii prezenti. Strigatele unui om cocotat pe altarul mare al bisericii, urmate de o bufnitura surda a unui sfesnic aruncat la pamant au facut ca toti cei prezenti la acea ora in Catedrala sa fuga ingroziti. “Am riscat o tragedie”. Unii sunt inca in stare de soc pentru scena pe care au asistat-o ​​sambata dimineata la Duomo. Totul s-a intamplat in 15 minute. Giulgiul din Torino, numit de unii crestini Sfantul Giulgiu, este o panza de in, pastrata la capela regala a catedralei “Sfantul Ioan Botezatorul” din Torino si pe care se afla imprimata imaginea corpului unui om c ...