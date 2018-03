De necrezut! Un violator a primit drepturi parentale pentru copilul fetitei pe care a violat-o

De necrezut Un violator a primit drepturi parentale pentru copilul fetitei pe care a violato google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un caz fara precedent in istoria justitiei americane, un barbat din statul Michigan, care a violat o fata in varsta de 12 ani, a solicitat, si a primit in instanta dreptul de a imparti custodia copilul rezultat in urma acestei agresiuni, relateaza bbc.co.uk. Actiunea in instanta a fost deschisa chiar de violator, dupa ce victima sa a primit din partea statului o indemnizatie de crestere a copilului, in urma unei legi adoptate in timpul Administratiei Obama, care ofera fonduri mai mari victimelor agresiunilor sexuale, daca admit ca judecatorii sa decida eliminarea drepturilor parentale ale violatorului asupra copilului rezult ...