De post! Ciorba de perișoare din ciuperci

Ciorba de perisoare din ciuperci, gustoasă și hrănitoare, e potrivită pentru zilele de post și nu numai. E ușor de preparat, iar ingredientele sunt ușor de procurat. Rețeta este pentru opt porții, iar timpul de preparare sub 60 de minute. INGREDIENTE 1 ceapa mare 1 ardei kapia rosu 200 gr varza proaspata tocata 1 borcan legume pentru ciorbe (pastarnac, telina, morcov, patrunjel) 3 linguri ulei de floarea soarelui 1/2 cutie rosii pasate 2,5 l apa plata sare si piper dupa gust 1 foaie de dafin Perisoare: 500 gr ciuperci 7 linguri cu varf de faina alba 1/2 lingurita turmeric busuioc uscat 3 linguri ulei verdeata (marar, patrunjel, telina) MOD DE PREPARARE: Curatam ceapa si ardeiul, le spalam si le taiem cubulete. Punem ceapa si ardeiul la calit in ulei pentru 5 minute. Adaugam varza tocata, borcanul de legume pentru ciorbe, apa plata, foaia de dafin, sare si piper macinat dupa gust, apoi lasam la fiert pana ne ocupam de prepararea perisoarelor. Ciupercile se curata, se spala, se fierb in apa cu putina sare, cca 10 minute. Scurgem ciupercile, le trecem prin robot si le amestecam apoi cu faina, pudra de turmeric, busuioc uscat, sare si piper dupa gust. La final adaugam 3 linguri de ulei si amestecam pana obtinem un amestec omogen din care formam perisoare de marimea dorita, pe care le adaugam in ciorba de pe foc. Reducem focul si lasam sa fiarba perisoarele pana se ridica la suprafata. Adaugam rosiile pasate, mai dam cateva clocote si presaram verdeata tocata si lasam cateva minute sa se intrepatrunda aromele. Sursa – ortodoxia.me