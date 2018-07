De ras sau de plans? Romanii pot paria pe nivelul ROBOR. Care sunt cotele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O companie de pariuri a lansat o oferta speciala de pariuri privind nivelul ROBOR la 3 luni la finele lunii iunie si la finele anului. Aceasta ofera o cota de 1,8 pentru posibilitatea ca ROBOR 3M sa depaseasca 3,5% pana pe 31 iulie si de 1,9 pentru cei care mizeaza ca indicatorul va ramane sub aceasta valoare. Cotele inseamna ca la 100 de lei pariati castigul este de 80 de lei pentru cei care mizeaza ca indicatorul va creste peste tinta, si de 190 de lei pentru cei care pariaza ca va ramane sub pragul de 3,5%. Citeste si: Bataie de joc! Ratele romanilor au crescut alarmant, profitul bancilor a ajuns la un maxim istoric Pentru finalul de an, la momentul publicarii acestei stiri, cotele sunt de 2,5 daca ROBOR-ul ajunge la mi ...