De Ziua Femeii, Iulius Mall Cluj lanseaza catalogul fashion cu cele mai cool tinute ale primaverii - VIDEO

De ziua ta, te surprindem cu un altfel de cadou! Iulius Mall Cluj a lansat un nou catalog, inspirat din tendintele sezonului primavara-vara 2018. Descopera cele mai noi piese vestimentare, disponibile in magazinele din Iulius Mall Cluj, si alege tinuta care te va transpune intr-o lume Beyond where we are now.

In aceasta primavara, te incurajam sa imbratisezi nonconformismul si sa te exprimi liber prin stilul tau vestimentar. Asa ca, te invitam sa descoperi outfit-urile propuse, sa le adopti in garderoba si sa prinzi curajul de a fi inventiva in alegerea tinutelor care te reprezinta. Inspira-te din noul catalog SS18, Beyond where we are now. Vei gasi sugestii inspirate, indraznete si originale, care te vor ajuta sa descoperi cea mai buna versiune a ta.

Pentru ca stim cat de mult iti plac sesiunile de shopping in magazinele Iulius Mall Cluj, am selectat cele mai interesante piese vestimentare din colectiile actuale ale brandurilor tale preferate. Poti fi chiar tu un trend setter combinand articole de la Zara, Pull and Bear, Stradivarius, H&M, Pimkie, Motivi, Tommy Hilfiger, Stefanel, Guess by Marciano, Michal Negrin, Alyich, U-MAN, 7 Camicie, Parfois, Il Passo si Tezyo. Pentru un look wow poti apela la stilistii Gett’s Color Bar, cei care au asigurat partea de hair & make-up pentru modelele din campanie.

Tematica shooting-ului, Ultra Violet, se regaseste nu doar in piesele vestimentare, ci si in efectele utilizate pentru realizarea imaginilor. Vezi catalogul si filmul de prezentare pe site-ul si pe pagina de Facebook Iulius Mall Cluj. Pregateste-te sa fii surprinsa!

