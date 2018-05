De ziua internationala a Familiei, cumpanenii sunt asteptati la teatru la Caminul Cultural din localitate

Primăria și Consiliul Local al Comunei Cumpăna, reprezentate legal prin persoana primarului, ec. Mariana Gâju organizează pe data de 15 mai 2018, ora 17.00, la Casa de Cultură din localitate, la spectacolul "Astăzi, minte-mă frumos!''Este un spectacol de divertisment, tip variete, vivace, antrenant, in care alternează numere de comedie (scenete, scheciuri, cuplete ), cu muzică de bună calitate. Momentele de comedie sunt susținute de îndrăgitul Vasile Muraru și partenera sa de scenă, Valentina Fătu – Pătrașcu și aduc in fața spectatorilor o multitudine de situații și personaje, ce vor fi completate cu cele de muzică susţinute de Bianca Sârbu, o solistă cu mare priză la public.Spectacolul este oferit familiilor care în acest an celebrează “Nunta de aur“,cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Familiei.De asemenea, vor fi invitate și viitoarele cupluri, care în acest an îşi vor uni destinele prin încheierea căsătorieiFamiliile sărbătorite vor fi premiate și vor primi în dar diplome, flori și daruri simbolice.