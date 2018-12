Deabia acum s-a aflat! Iata biletul scris de Bogdan pentru Maria de la ''Insula Iubirii''. Te astept la o cina - FOTO

img google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biletul lasat de Bogdan de la “Insula Iubirii” ispitei Maria, cu putin timp inainte sa se insoare, a aparut pe pagina de Instagram a ispitei Maria. Ea a facut public biletul pe care Bogdan i l-a lasat chiar inainte de plecarea din Thailanda, tinand sa precizeze – totodat – ca il admira foarte mult pe acesta. De ce? Fiindca are un caracter puternic. Bogdan spune, chiar la inceputul mesajului, ca in ultimele saptamani a fost la pamant si chioar s-a simtit ”ca un nenorocit”. ”In ultimele saptamani am fost la pamant si asta m-a facut sa ma simt ca un nenorocit si imi pare rau ca nu te-am privit in ultima zi. Esti o femeie extraordinara, care merita tot ce este mai bun in viat ...