Deci, se poate! Un primar din Vaslui da burse copiilor din comuna sa mearga la facultate

In timpurile in care primarii multor comune din Romania sparg banii publici pe tot felul de tampenii - cosuri de gunoi, pe care n-au fizic loc sa le instaleze, terenuri de sport in panta sau pun angajatii sa dea SMS-uri pentru a-si implini visul de a fi invitati la tv, exista unul care s-a gandit sa ofere tinerilor studenti care obtin rezultate bune la invatatura o bursa de merit sustinuta din fondurile publice ale comunei. Corneliu Stinga, in varsta de 33 de ani, a castigat alegerile din comuna Vetrisoaia in vara anului 2016. Unul dintre primele proiecte puse in practica a fost cel al acordarii de burse pentru tinerii comunei care studiaza la facultate. Angajatii Primariei Bascov au cheltuit aproape un miliard de lei vechi pe ...