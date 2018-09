Decizia CCR care l-ar putea salva pe Dragnea și pe mulți inculpați de condamnari

O decizie a Curții Constituționale pronunțate anul acesta poate da peste cap multe dosare penale, inclusiv cel în care Liviu Dragnea a fost condamnat pentru presupusele angajări de la DGASPC Teleorman, potrivit jurnalistului Sorin Roșca Stănescu, care l-a citat, la Antena 3, pe avocatul Dan Chitic. Excepția de neconstituţionalitate a fost ridicată de avocaţii casei The post Decizia CCR care l-ar putea salva pe Dragnea și pe mulți inculpați de condamnări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.