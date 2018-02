Decizia CCR care va afecta codurile penale: A fost declarat neconstitutional

Curtea Constitutionala a Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ziua de 22 februarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.2151 alin.(8) din Codul de procedura penala. Dispozitiile criticate au urmatorul continut: „In cursul judecatii in prima instanta, durata totala a controlului judiciar nu poate depasi un termen rezonabil si, in toate cazurile, nu poate depasi 5 ani de la momentul trimiterii in judecata." In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma „in prima instanta” cuprinsa in art.2151 alin.(8) din Codul de procedura penala este neconstitutionala. ...