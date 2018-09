Decizia-cheie pe care si-o reproseaza Florin Bratu dupa experienta de la Dinamo: "Am gandit cu sufletul"

Florin Bratu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Bratu recunoaste ca a gresit atunci cand a facut presiuni la conducerea clubului pentru ca Dan Nistor sa nu fie vandut la FCSB. Fostul antrenor dinamovist crede ca ar fi trebuit sa se renunte la jucator si admite ca a gandit subiectiv. "Am gresit cand m-am opus ca Nistor sa plece la Steaua. Aici recunosc, am gresit si imi asum asta. Vezi si: Gigi Becali a vorbit despre numirea lui Niculescu la Dinamo si s-a luat de Bratu: "Asa patesti" Dar din ce am spus nu regret nimic. Asta am gandit, asta am spus. Am gandit cu sufletul, dar nu era cazul. Am tras cu dintii ca el sa nu mearga la Steaua", a zis Florin Bratu, fostul antrenor al lui Dinamo. "E mai usor sa renunti la ...