Decizia CJ Iasi. Sala Polivalenta va fi mutata in afara municipiului

Plenul Consiliului Judetean Iasi va analiza in sedinta ordinara de astazi un proiect privind incheierea unui parteneriat alaturi de comuna Miroslava pentru ridicarea unei sali polivalente in zona Uricani, langa baza sportiva a echipei Stiinta. Sala Polivalenta va fi construita cu finantare de la nivel central, proiectul urmand a fi derulat prin Consiliul Judetean Iasi. Citeste si: Uluitor! Un mare proiect va fi ridicat la marginea Iasului. Iata primele imagini cu obiectivul de milioane de euro "Sala Polivalenta se va realiza la Miroslava, acolo unde este rondul soselei de centura. Avem un proiect de hotarare in acest sens pentru preluarea in administrare a unei suprafete de teren pentru a ...