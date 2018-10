Decizia ICCJ, aplaudata de Norica Nicolai: "Cred ca trebuie sa intram toti intr-o logica a respectului fata de lege"

Norica Nicolai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, aplauda decizia ICCJ conform careia orice manifestatie publica trebuie anuntata in prealabil. In cadrul unui interviu acordat RFI, Nicolai a declarat ca decizia este una foarte corecta si normala. Vezi si: Norica Nicolai lanseaza o ipoteza socanta! Care este, de fapt, miza Bruxelles-ului in legatura cu Romania „Este foarte corecta, este o decizie normala, de respectare a legii. In nici un stat european care actioneaza conform principiilor statului de drept nu se pune problema nerespectarii legii in materie de adunari publice. Lumea este libera sa protesteze si sa respecte acest minim principiu al declararii protestului, ceea ce este o chestiune d ...