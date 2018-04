Decizia lui Donald Trump care declanseaza un IMENS SCANDAL: Amenintari fara precedent ale Iranului

Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri că Teheranul are în vedere o varietate de contramăsuri dacă Washingtonul decide să se retragă din acordul privind programul nuclear iranian încheiat în 2015, relatează agenţia Xinhua. ''Iranul are o serie largă de opţiuni, în cadrul şi în afara cadrului JCPOA (acordul privind programul nuclear iranian), şi sigur reacţia din partea Iranului şi a comunităţii internaţionale va fi neplăcută pentru americani'', a declarat Zarif presei la sosirea sa la New York, potrivit Press TV, conform Agerpres.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este un acord internaţional încheiat pe 14 iulie 2015 între Iran şi şase mari puteri ale lumii - China, Franţa, Rusia, SUA, Germania -, plus Uniunea Europeană. ''Dacă ţările europene doresc menţinerea acordului, atunci ele trebuie să-l facă sustenabil pentru Iran. Ei (europenii) trebuie să facă presiuni asupra SUA şi să încurajeze SUA să aplice ceea ce prevede acordul'', a spus Zarif, sosit la New York pentru a participa la o reuniune Adunării Generale a ONU pe probleme de menţinere a păcii.

În opinia ministrului iranian, eforturile de renegociere a acordului ''nu vor primi un răspuns pozitiv'' din partea Iranului, care ''nu va face concesii''. Preşedintele american, Donald Trump, a criticat în mod repetat acordul, în care Occidentul promite ridicarea sancţiunilor impuse Teheranului în schimbul încetării de către Iran a eforturilor sale de dezvoltare a unei arme nucleare. Trump cere eliminarea din acord a clauzelor de caducitate pentru unele restricţii pe care SUA le impune Iranului, reguli mai dure privind inspecţiile şi limitarea dezvoltării de către Iran a rachetelor cu rază lungă de acţiune. Iranul spune însă că nu va tolera nimic dincolo de angajamentul său privind acordul, nici nu va accepta schimbări în această înţelegere. Teheranul a ameninţat la rândul său cu retragerea din acord, dacă nu obţine avantaje economice.