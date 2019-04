Decizia Ministerului Justitiei, legat de candidatii pentru postul de procuror general

justitie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rezultatele indeplinirii conditiilor legale de catre candidatii inscrisi la selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt: 1. Lazar Augustin ADMIS Documente INCENDIARE: Augustin Lazar a avut grija ca adversarii lui Ceausescu sa infunde puscaria - FACSIMIL 2. Drilea – Marga Pompiliu Marian ADMIS 3. Scutea Gabriela ADMIS Narcisa Iorga, reactie DURA dupa ce Lazar a negat documentele aparute 4. Horodniceanu Daniel- Constantin ADMIS Candidatii declarati admisi vor sustine un interviu in data de 10 aprilie 2019. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...