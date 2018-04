Decizia RADICALA pe care ar fi luat-o Anamaria Prodan. Nici nu bine si-a ingropat mama, caci acum s-a aflat asta. Impresara nu va mai…

Anamaria Prodan este din nou in centrul atentiei. Tot ce face impresara e sub lupa fotoreporterilor.

In urma mortii mamei sale, Ionela Prodan, Anamaria a devenit din nou subiect de discutii in presa mondena. Unele lucruri care apar pe Internet sunt niste baliverne, altfele sunt confirmate partial.

S-a tot vorbit despre deciziile pe care le-a luat Anamaria inainte de moartea mamei sale. S-au aflat tot felul de lucruri pe care impresara le-ar fi ascuns despre moartea Ionelei Prodan, insa niciunul nu a fost confirmat 100%.

Acum a aparut un alt zvon. Site-ul b1.ro scrie ca o sursa apropiata a Anamariei ar fi declarat ca vedeta se gandeste sa plece din tara.

„Acum, Ana nu e hotarata ce sa faca, mai cu seama ca cea mai mare parte a vietii ei se desfasoara in America.Fetele ei studiaza acolo, baiatul cel mic joaca fotbal, deci viitorul lui va fi in strainatate, baiatul lui Reghe locuieste in Germania.

Ana vine ocazional aici (n.r. in Romania), cel mai probabil ca multe dintre proprietati vor fi vandute, ulterior.

Acum, oricum, e prea devreme sa stabileasca asta. In ultimii ani, Anamaria a stat mai mult in Romania special pentru a petrece timp cu mama ei, care a refuzat sa traiasca in alta parte.

Acum, insa, ca Ionela nu mai e, cu siguranta ca se va muta in America definitiv si ca va veni in Romania doar ocazional, cand va mai avea aici treburi importante“, a declarat o sursa apropiata de Anamaria, noteaza b1.ro.

Anamaria Prodan a trecut prin momente foarte grele in ultima vreme. I-a murit socrul, iar la scurt timp a fost nevoita sa o conduca pe mama ei pe ultimul drum.

Impresara trebuie sa ia taurul de coarne sa isi faca curaj si sa mearga mai departe.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.