Decizie a judecatorilor englezi. Alexander Adamescu va fi extradat

Judecatorii englezi de la Westminster Court of London au decis extradarea omului de afaceri Alexander Adamescu. Judecatorii au decis sa inceapa procedurile de extradare, care se vor finaliza in 17 zile, incepand de astazi. Alexander Adamescu are dreptul la recurs, dar chiar si asa, decizia va fi pusa in miscare pentru ca este cu titlu executoriu. Adamescu a fost retinut de autoritatile din Londra dupa ce a prezentat un document oficial, neasumat de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor din Romania. "In urma unei corespondente oficiale intre ziarul Romania Libera si Autoritatea Nationala a Penitenciarelor, jurnalistii romani au trimis un Anglia un inscris a carui autenticitate a fost contestata de Statul Roman. ...