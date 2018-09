Decizie a presedintelui Comisiei SRI: In 'era' tezelor plagiate, Manda a renuntat la doctorat

Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a renunţat la studiile doctorale. După ce şi-a plătit taxele şi a trecut primele examene, Manda a abandonat demersul şi, prin urmare, a fost exmatriculat.

Informaţia apare într-un răspuns oficial al Universităţii "Valahia" din Târgovişte, la solicitarea unei cititoare STIRIPESURSE.RO. Claudiu Manda a început studiile doctorale în 2009 şi a fost exmatriculat în 2017.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Claudiu Manda a declarat că nu mai avea timp de doctorat şi nici nu are în plan să reia studiile.

"Pur şi simplu nu am mai avut timp. Am dat examenele, am plătit taxele, dar când să încep lucrarea am renunţat", a declarat Manda, precizând că la momentul începerii mandatului actual de parlamentar era încă doctorand, motiv pentru care acest statut apare în CV-ul său de pe site-ul Parlamentului.