Decizie bomba data de judecatori! Un politician de Iasi a castigat un razboi imposibil cu bancile. O mica avere ii va intra in conturi - FOTO

• Un politician iesean a reusit sa invinga Raiffeisen Bank intr-un proces ce dureaza de cativa ani • Banca este obligata sa plateasca 10 mii de euro clientului care a reclamat introducerea in contractul de imprumut o serie de clauze abuzive • "Romanul ar trebui sa fie protejat de catre lege si Banca Nationala a Romaniei prin regulamente de functionare. Noroc ca justitia este corecta si apreciaza in mod corect abuzurile. Cred ca este un lucru extraordinar", a declarat Gabriel Surdu • Reprezentantii Raiffeisen nu au putut fi contactati • Conform unei statistici la nivel national, peste 13.000 de romani reclama in instanta clauzele abuzive strecurate de banci in contractele de imprumut ...