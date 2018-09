Decizie controversata luata de Cuba! Vrea sa legalizeze mariajul intre aceleasi persoane

Miguel Diaz Canel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, s-a declarat duminica favorabil inscrierii in noua Constitutie, aflata in prezent in dezbatere, a mariajului intre persoane de acelasi sex, transmite AFP. "Sunt de acord, cred ca faptul de a recunoaste mariajul intre persoane, fara limitari, raspunde problemei de a elimina orice tip de discriminare in societate", a afirmat Diaz-Canel intr-un interviu pentru canalul de televiziune latino-american Telesur, difuzat duminica seara. In acelasi interviu, primul de cand a preluat functia in aprilie, noteaza EFE, liderul de la Havana a eliminat posibilitatea unui dialog intre tara sa si Statele Unite cat timp se mentine "atitudinea aberanta ...