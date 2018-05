Decizie de ultima ora in privinta rovinietei. Masura care devine obligatorie din aceasta saptamana

Daca o masina si-a schimbat proprietarul, noul detinator este cel care va fi amendat pentru circularea pe drumurile publice fara rovinieta valabila, nu vechiul detinator, potrivit unei decizii care a intrat luni in vigoare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis acest lucru, dar subliniaza ca vechiul proprietar trebuie sa faca dovada vanzarii masinii, scrie mesageruldesibiu.ro. Decizia judecatorilor a devenit obligatorie din 7 mai, pentru toate instantele din tara, dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial.

Fostul detinator al masinii nu poate fi amendat daca noul proprietar circula cu masina fara sa plateasca rovinieta, a stabilit ICCJ prin Decizia nr.4/2018.

„(…) in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator si de subiect activ al contraventiei constand in fapta de a circula fara rovinieta valabila; dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun”, releva decizia.

In mod firesc, fostul proprietar nu poate fi taxat pentru ca noul proprietar circula fara rovinieta, daca se dovedeste ca masina a fost vanduta inainte ca autoritatile sa constate contraventia.

„Asadar, in cazul in care dreptul de proprietate asupra vehiculului a fost transmis anterior datei savarsirii contraventiei, printr-un inscris sub semnatura privata, inscrisul face dovada pana la proba contrara (…) si este opozabil altor persoane decat celor care l-au intocmit, din ziua in care data inscrisului a devenit certa (…)”, subliniaza ICCJ.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.