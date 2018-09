Decizie de ultima ora legata de CFR Marfa! Ar putea intra in insolventa

CFR Marfa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu exclude varianta insolventei in cazul CFR Marfa, companie aflata de ani de zile pe pierderi. Ministrul a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca sunt analizate mai multe variante, urmand sa se ia o decizie in urmatoarele saptamani, scrie News.ro. CFR Marfa a avut anul trecut pierderi de 157,3 milioane lei si a acumulat datorii de 1,01 miliarde lei, potrivit rezultatelor financiare raportate la Ministerul de Finante. ”CFR Marfa, cu fiecare zi de functionare a sa, constat ca isi adanceste deficitul. Inainte de sfarsitul acestei luni, in conformitate si cu exigente pe care le are piata, Consiliul Concurentei si ceilalti operatori, vom lua decizii privind mod ...