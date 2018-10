Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul aloca MApN pentru al doilea an consecutiv 2% din PIB si va mentine acest nivel pana cel putin in anul 2026, a declarat miercuri ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, in cadrul ceremoniei de depunere a juramantului militar la institutiile militare de invatamant superior si scolile militare de maistri militari si subofiteri desfasurata la Academia Tehnica Militara "Ferdinand I", potrivit Agerpres. "Dragi tineri elevi si studenti in anul I (...) dragi boboci, de astazi, din ziua depunerii juramantului militar va aflati cu adevarat in slujba tarii, iar tara conteaza pe determinarea dumneavoastra. (...) Asteptam de la dumneavoastra sa deveniti acei militari profesionisti ai armatei ...