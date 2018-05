Decizie fara precedent! Din cauza amenintarilor venite din partea Rusiei, SUA a reactivat Flota a -2-a 

Flota a doua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marina americana a anuntat reactivarea Flotei a 2-a de patrulare in Atlanticul de Nord, o decizie ce survine la sapte ani dupa dizolvarea acesteia, intr-un context de noi pericole si a cresterii capacitatilor militare ale Rusiei, relateaza portalul militar canadian 45enord.ca. Amiralul John Richardson, comandantul operatiunilor navale americane, a facut un anunt in acest sens vineri la Norfolk, port pe coasta de Est, unde se afla o importanta baza navala a fortelor SUA, in cadrul unei ceremonii de trecere a comandamentului U.S. Fleet Forces Command la bordul portavionului USS George H.W. Bush (CVN 77). 'Strategia noastra nationala de aparare arata in mod clar ca ne-am intors la o era de concurenta ...