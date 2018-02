Decizie fara precedent la Ierusalim. Ce se intampla cu Sfantul Mormant

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decizie neasteptata la Ierusalim. Sfantul Mormant din Ierusalim, locul in care conform traditiei crestine a murit si a reinviat Iisus Hristos, a fost inchis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine. Totul se intampla in semn de protest fata de impunerea de catre Israel a taxelor imobiliare de care sunt scutite de secole, relateaza duminica EFE. “Noi, capii Bisericilor care administreaza Sfantul Mormant si statu-quoul lacasurilor sfinte din Iersualim – Patriarhatul greco-ortodox, Sfantul Scaun si Patriarhatul Armean – urmarim cu mare preocupare campania sistematica impotriva bisericilor si comunitatilor crestine pe Pamantul Sfant”, au subliniat liderii religiosi. Locul este c ...