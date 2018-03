Decizie finala in cazul Magdalenei Serban, criminala de la metrou! Ce au stabilit anchetatorii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul Magdalenei Serban a ingrozit o tara intreaga. Femeia a impins doua tinere pe sinele de metrou, iar pe una dintre ele a reusit sa o omoare. Aceasta a fost acuzata de omor, iar pana acum, s-au facut mai multe analize si investigatii pentru a decide daca avea discernamant in momentul in care a comis fapta. Potrivit adevarul.ro, anchetatorii au stabilit ca aceasta a avut discernamant in momentul in care a impins-o pe Alina Ciucu. Astfel, Magdalena a fost trimisa in judecata pentru omor. In fata magistratilor a declarat ca este nevinovata, iar la sfarsitul lunii februarie a cerut sa fie eliberata sub control judiciar, insa instanta i-a respins cererea. Potrivit rudelor Magdalenei Serban, femeia a fost internata intr-o clinic ...