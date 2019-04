DECIZIE importanta privind unul dintre monumentele Parisului. Ce se intampla anul viitor cu Arcul de Triumf

arc de triumf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arcul de Triumf, unul dintre monumentele emblematice ale Parisului, va fi in intregime "impachetat" in 2020 de artistul plastic Christo, care a facut acelasi lucru cu Pont Neuf in 1985, a anuntat astazi Centrul Monumentelor Nationale si Centrul Pompidou din Franta, potrivit AFP. Proteste violente la Paris. "Vestele galbene" sunt din nou in strada. Politia recurge la gazele lacrimogene Acest ambalaj, care va necesita 25.000 de metri patrati de material reciclabil de culoare argintiu-albastruie si 7.000 de metri de franghie rosie, va fi vizibil timp de 14 zile, din 6 pana in 19 aprilie. In paralel, Centrul Pompidou va propune din 18 martie pana in 15 iunie 2020 o expozitie ce va urmar ...