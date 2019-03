Decizie importanta privind VOUCHERELE DE VACANTA

vouchere de vacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat ca voucherele de vacanta se vor oferi si in anii 2019 si in 2020. Voucherele de vacanta ar putea fi schimbate in bani. Vezi in ce conditii „Voucherele de vacanta le-am prelungit si pe 2019 si pe 2020. Este o masura din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important 1.450 de lei pentru 1.2 milioane de romani care or sa cheltuie acesti bani, si asta este cel mai important, in interiorul granitelor Romaniei. Este o masura categorica care are si un caracter social, dar mai mult decat atat, este o masura care stimuleaza mediul privat, pentru ca sunt infuzati in sectorul turistic aproape 400 de milioane ...