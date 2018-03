Decizie interesanta! Mia multi sfinti au fost introdusi in calendarul ortodox rus

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noua sfinti romani, printre care Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul, Sfantul Domnitor Neagoe Basarab si Sfantul Domnitor Martir Constantin Brancoveanu, au fost introdusi in calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse, scrie Agerpres. In cadrul sedintei de lucru de miercuri de la Manastirea Danilov din Moscova, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local a unor sfinti canonizati de Biserica Ortodoxa Romana in perioada 1950-2017. Potrivit Basilica.ro, referatul nr. 8 aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse in data de 7 martie mentioneaza numele celor n ...