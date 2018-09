Decizie istorica: CCR recunoaste viata de familie in cazul romanului gay casatorit cu un american

Curtea Constitutionala a Romaniei a recunoscut, in motivarea publicata in cazul cuplului gay romano-american, ca relatia pe care o are un cuplu format din persoane de acelasi sex intra in sfera notiunii de „viata privata” si a notiunii de „viata de familie”.

„In aceasta lumina, aplicand cele dispuse de instanta europeana in interpretarea normelor europene, Curtea Constitutionala constata ca relatia pe care o are un cuplu format din persoane de acelasi sex intra in sfera notiunii de „viata privata”, precum si a notiunii de „viata de familie”, asemenea relatiei stabilite intrun cuplu heterosexual, fapt ce determina incidenta protectiei dreptului fundamental 26 la viata privata si de familie, garantat de art.7 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de art.8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de art.26 din Constitutia Romaniei. Bucurandu-se de dreptul la viata privata si de familie, persoanele de acelasi sex, care formeaza cupluri stabile, au dreptul de a-si exprima personalitatea in interiorul acestor relatii si de a beneficia, in timp si prin mijloacele prevazute de lege, de o recunoastere legala si judiciara a drepturilor si indatoririlor corespunzatoare”, se arata in motivarea Curtii Constitutionale.

CCR a admis, in luna iulie, sesizarea depusa de cuplul romano-american si a recunoscut dreptul de sedere si dreptul de libera circulatie pentru americanul Clai Hamilton, in baza casatoriei incheiate cu Adrian Coman, desi Codul civil nu recunoaste casatoriile incheiate intre persoanele de acelasi sex.

Astfel, Curtea a explicat ca „dispozitiile art.277 alin.(2) din Codul civil, potrivit carora ”casatoriile dintre persoane de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in Romania” nu pot constitui temeiul pentru autoritatile competente ale statului roman de a refuza acordarea dreptului de sedere, pe teritoriul Romaniei, sotului (...)Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art.277 alin.(2) si (4) din Codul civil sunt constitutionale in masura in care permit acordarea dreptului de sedere pe teritoriul statului roman, in conditiile stipulate de dreptul european, sotilor - cetateni ai statelor membreale Uniunii Europene si/sau cetateni ai statelor terte – din casatoriile dintre persoane de acelasi sex, incheiate sau contractate intr-un stat membru al Uniunii Europene. Definitiva si general obligatorie”.

Au facut opinie separata la decizia CCR judecatorii Mona Pivniceru (propusa la CCR de PNL, pe vremea USL), Petre Lazaroiu (propus de fostul presedinte Traian Basescu) si Mircea Stefan Minea (propus de fostul PDL).

Judecatorul Cristi Danilet: Cuplurile homosexuale sunt si vor fi o familie

Judecatorul Cristi Danilet a explicat, pe contul sau de Facebook, ca si cuplurile homosexuale stabile sunt si vor fi o familie, ca orice alta forma de cuplu, iar ceea ce s-ar putea modifica prin referendumul din 6-7 octombrie este doar definitia casatoriei in Constitutie.

„Tocmai s-a publicat decizia CCR in celebrul caz Coman-Hamilton. Nu ar fi rau sa citim si sa nu confundam cu ceea ce se discuta la referendum, art. 48 Constitutie - care se refera la CASATORIE. Asadar, pe art. 26, cuplurile homosexuale stabile sunt si vor fi o FAMILIE, ca orice alta forma de cuplu (numita popular „concubinaj”). Asadar, sa ne lamurim ca sa dispara manipularea din ultimii doi ani: ceea ce se modifica la referendum este articolul cu privire la casatorie (care acum este si in viitor va fi numai pentru parteneri de sex opus), in timp ce viata de familie este pentru acele persoane care aleg sa traiasca, gospodareasca si vietuiasca impreuna, cu sau fara acte, cu sau fara copii si indiferent de orientarea sexuala”, a aratat judecatorul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.