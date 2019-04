Decizie istorica, luata de Primaria Iasi! Masinile cu Euro 3 au interdictie pe strazile din municipiu. Masura va fi imediata

trafic strada cuza voda IASI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Mii de conducatori auto vor fi afectati in cel mai scurt timp de o decizie impusa de sefii administratiei iesene • In perioada urmatoare va intra in vigoare o hotarare ce va viza masinile cu grad ridicat de poluare • Masinile cu norma de sub Euro 3, inclusiv, nu vor mai avea ce sa caute pe strazile din municipiu • Masura este una fara precedent in administratia locala Masura fara precedent, luata de autoritatile iesene. In urmatoarele saptamani va intra in vigoare o masura total neasteptata care va afecta mii de soferi din oras si nu numai. Pentru ca Iasul a devenit un oras in care se discuta din ce in ce mai mult de poluare, sefii din Palatul Roznovanu au luat o mas ...