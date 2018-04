Decizie luata de Anamaria Prodan cu putin timp in urma! Este vorba de inmormantare: Ce se va intampla in timpul slujbei: Asa ceva nu s-a mai auzit la noi in tara

Ionela Prodan va fi condusa pe ultimul drum azi, 18 aprilie, iar slujba de inmormantare se anunta a fi una iesita din comun, plina de evenimente aparte.

Familia regretatei artiste a decis sa amplaseze boxe, atat in interior cat si in exterior, pentru ca toti cei veniti sa o conduca pe ultimul drum sa poata asculta impresionanta slujba. Mai mult, respectiva slujba va dura mai mult decat una obisnuita, anuntandu-se in jur de 1 ora jumatate ca lungime, sustin surse din presa.

Ceremonia va fi oficiata de opt preoti, unul dintre care este adus de Elena Merisoreanu, prietena cea mai buna a Ionelei Prodan. Pentru pomana, suma pe care Anamaria Prodan si-a scos-o din buzunar se ridica undeva la peste 20.000 de mii de euro. Invitatii care vor merge la restaurantul de lux vor avea parte de bucate alese, ce compun un meniu demn de o regina.

Mesajul emotionant scris pe crucea Ionelei Prodan de fiicele sale: „Pentru noi ai fost cea mai buna mama”

Anamaria Prodan s-a ocupat de toate detaliile, inclusiv de locul de veci al mamei sale si impreuna cu sora sa au scris pe curcea de marmura neagra un mesaj incarcat de emotie.

“Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila. Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila. Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor!” este scris pe crucea de marmura.

Anamaria Prodan si-a propos ca mama sa sa aiba parte de o inmormantare regeasca, astfel ca va scoate o suma colosala de bani din buzunar pentru funeraliile mamei sale. a

Conform surselor, Anamaria Prodan a platit pentru locul de veci al mamei sale cateva mii de euro. Masa de pomana va avea loc la un restaurant exclusivist din Capitala si vor participa doar apropiatii si cunoscutii Ionelei Prodan, iar pentru aceasta masa vedeta va mai plati o suma de cateva mii de euro.

Ionela Prodan a murit luni, la ora 21.00, la Spitalul Elias, acolo unde era internata de pe data de 13 martie, pentru o afectiune grava la pancreas. Artista va fi condusa pe ultimul drum joi si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, la ora 12.00. „Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date. Decedeaza azi, 16.04.2018, ora 21, prin stop cardiorespirator iresuscitabil“, au anuntat reprezentantii spitalului Elias.

