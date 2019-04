Decizie luata de italieni: Detinuti periculosi, trimisi la inchisoare in Romania

inchisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 13 detinuti romani, care se aflau in inchisorile din Italia, au ajuns de putin timp in Romania pentru a-si ispasi sentintele. Dupa ce zilele trecute, Andrea Ronchi, ministrul italian pentru Politici Europene, a declarat in cadrul unui interviu publicat, in cotidianul Il Giornale, ca ar putea trimite in tara noastra in decurs de un an infractorii romi, iata ca acest lucru s-a si intamplat. Primii 13 au ajuns de putin timp cu o cursa Roma - Bucuresti. Revolutie la Penitenciarul Iasi! Zece milioane de euro pentru doi detinuti in camera. Reactia politicienilor a fost ferma Potrivit Ministrului italian de Interne, Andrea Ronchi, acestia sunt "niste animale [...] sunt detinuti condamnati pentru viol, omor, ...