Decizie radicala luata de iubitul Ionelei Prodan, la doar o saptamana de la moartea cantaretei

Toni Antohi este un munte de durere! Pierderea iubirii vietii lui l-a ingenuncheat. Barbatul Ionelei Prodan a luat o decizie radicala dupa moartea regretatei interprete. Artista a fost casatorita cu politistul Traian Tanase, dar a ramas vaduva in 1992. La insistentele Anamariei si ale Ancai, fiicele ei, ea si-a refacut viata alaturi de Toni Antohi, un inginer moldovean cu care nu s-a casatorit, dar alaturi de care a petrecut 20 de ani din viata.

La o saptamana de la moartea Ionelei Prodan, care s-a stins din viata in urma unui cancer nemilos, familia nu isi poate reveni din soc. Dupa fiicele ei, cel mai afectat este Toni Antohi. Barbatul Ionelei Prodan, care i-a stat alaturi in ultimele doua decenii din viata, nu s-a dezlipit timp de trei zile de sicriul cu trupul neinsufletit al interpretei de muzica populara. In ziua in care a fost inmormantata, Toni Antohi abia s-a tinut pe picioare. Ramas singur, barbatul s-a vazut nevoit sa i-a o decizie radicala. El s-a hotarat sa se intoarca in Moldova, locul unde s-a nascut si a crescut. Toni nu suporta sa locuiasca singur in vina din Vitan, care ii trezeste atatea amintiri, potrivit click.ro.

Cine este Toni Antohi, barbatul Ionelei Prodan

Toni Antohi a fost al doilea barbat din viata artistei. Cu toate ca s-au iubit nespus de mult, cei doi nu s-au casatorit niciodata. Ionela Prodan l-a intalnit la varsta de 51 de ani, dupa ce i-a decedat sotul, Traian Tanase, tatal Anamariei si al Ancai.

„Marturisesc ca mi-a fost greu dupa moartea lui Traian. Insa anii au trecut si mi-am regasit linistea sufleteasca langa cel de-al doilea sot, inginerul Toni Antohi, un moldovean molcom, care s-a incumetat sa cladeasca alaturi de mine un nou camin”, povestea Ionela Prodan pentru gds.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.