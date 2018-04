Decizie radicala luata de Metrorex! Face modificari majore in statii pentru a impiedica alte tragedii la metrou

Crima comisa la metrou comisa de Magdalena Serban, care a impins pe sine o tanara de 25 de ani, are in sfarsit ecou in randul conducerii Metrorex.

La patru luni de la asasinatul din statia de metrou Dristor 1, oficialii Metrorex au decis ca este cazul sa instaleze sisteme de protectie pe peroane.

Astfel, surse din Metrorex sustin ca urmeaza sa fie montate usi de protectie, care se inchid si se deschid automat cand trenul soseste in statie.

Discutiile pentru punerea in aplicare a proiectului sunte purtate de Metrorex cu o firma franceza.

reamintim ca o tanara a murit, la sfarsitul anului trecut, dupa ce a fost impinsa de o femeie pe linia de metrou in statia Dristor 1.

Magdalena Serban, femeia de 36 de ani care a impins-o, fusese implicata, cu cateva ore inainte, intr-un incident cu o alta tanara, pe care a impins-o spre linia de metrou in statia Costin Georgian, insa aceasta nu a patit nimic.

