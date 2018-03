Decizie surprinzatoare a Mariei Sharapova: A inceput colaborarea cu un fost antrenor al Simonei Halep

Maria Sharapova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Sharapova are un nou (vechi) antrenor. Tenismena rusoaica s-a despartit recent de Sven Groneveld, dupa patru ani de colaborare, si a revenit surprinzator la... fostul ei antrenor, suedezul Thomas Hogstedt, relateaza Live Tennis. Maria Sharapova se antreneaza in aceste zile la Florida cu Hogstedt, care in ultimii ani le-a mai pregatit, printre altele, pe Simona Halep, Eugenie Bouchard si Ekaterina Makarova. Vezi si: Simona Halep, nerabdatoare sa revina in Fed Cup: "Imi doresc sa castig ambele meciuri" Alaturi de Thomas Hogstedt, cu care a mai colaborat in perioada 2011-2013, rusoaica a castigat Roland Garros-ul in 2012. Thomas Hogstedt are 54 de ani si a colaborat cu Simona H ...